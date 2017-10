Nieuw Kamerlid Moorlag 'vertegenwoordigt Drenthe namens de PvdA'

DEN HAAG - William Moorlag, oud-directeur van Alescon in Assen, heeft vandaag zijn entree gemaakt in de Tweede Kamer. Hij is beëdigd door Kamervoorzitter Khadija Arib.

"Vanuit werkkamer PvdA-vleugel goed zicht op het Torentje, centrum regeringsmacht", tweet Moorlag. De 57-jarige PvdA'er krijgt de portefeuilles Economische Zaken, Energie, Klimaat en Landbouw.Moorlag gaf vorige week in het Radio Drenthe-programma Cassata aan ook Drenthe te vertegenwoordigen namens de PvdA in de Tweede Kamer, want Drenthe heeft zelf geen eigen PvdA-Kamerlid meer.Moorlag stond bij de laatste Kamerverkiezingen negende op de kandidatenlijst van de PvdA. Die partij behaalde negen zetels, maar hij liep zijn zetel mis doordat hij met voorkeursstemmen voorbij werd gestreefd door Lilianne Ploumen, de huidige minister van Ontwikkelingssamenwerking. Doordat voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem stopt in de Kamer, kwam er vorige week alsnog een plek voor Moorlag vrij.Moorlag is begonnen als vakbondsman. Van 2003 tot 2015 was hij gedeputeerde van de provincie Groningen. In de zomer van 2015 verliet hij de politiek en werd de PvdA'er directeur van werkvoorzieningsschap Alescon in Assen en Hoogeveen.