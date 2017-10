Vivianne Miedema geridderd in Den Haag

VOETBAL - De Nederlandse voetbalsters, onder wie Vivianne Miedema uit Hoogeveen, zijn vanmiddag in Den Haag geridderd vanwege hun Europese titel van afgelopen zomer.

Op bezoek bij premier Mark Rutte en demissionair minister Edith Schippers van Sport kregen ze de lintjes opgespeld. De voetbalsters zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.Schippers roemde het elftal niet alleen vanwege de Europese titel, maar ook vanwege de voorbeeldfunctie van de voetbalsters. "Onderschat niet dat iedereen bij jullie kon zien dat je kampioen kan worden als je je best doet. Het was uniek om mee te maken. In kroegen. op pleinen en in huiskamers werd met jullie meegeleefd."Rutte uitte woorden van dezelfde strekking en dankte Miedema en passant nog even voor de champagnedouche die hij na de finale van haar kreeg. "Maar dat zal ik je niet nadragen."De Oranje Leeuwinnen wonnen gisteren in Groningen de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen met 1-0. Miedema maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.