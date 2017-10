Dit weekend in de Drentse natuur: 28 en 29 oktober

De tijd wordt dit weekend verzet en dat betekent dat het weer tijd is voor de Nacht van de nacht. Zaterdag ervaar je de Drentse natuur in het donker. Maar overdag is dit weekend ook genoeg te doen. Lees hieronder wat je allemaal kunt doen.

In Bargerveen ga je met een gids op pad om de stilte in het natuurgebied te ervaren. Ook hoor je bijzondere geluiden. De wandeling startom 22.00 uur bij het Veenloopcentrum in Weiteveen. Meer informatie vind je hier Bij het Boomkroonpad loop jesamen met de boswachter door het donkere bos. De route gaat over paden en soms dwars door het bos. Om 19.00 uur vertrekt de eerste groep. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop staat een warme kop chocolademelk klaar. Hier lees je meer informatie.Opleer je alles over exoten op Kampsheide. Welke exoten komen in het gebied voor, zijn ze schadelijk en wat kun je eraan doen? De wandeling start om 14.00 uur op de parkeerplaats bij Kampheide. Meer informatie vind je hier Hoe ruikt de herfst? Met de boswachter ga jein De Onlanden op zoek naar zwammen, vochtige aarde en schimmels. De ochtendwandeling start om 10.30 uur en is voor kinderen tot tien jaar. De middagwandeling start om 14.00 uur en is voor oudere kinderen en volwassenen. Lees hier meer over de wandeling.