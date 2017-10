GRONINGEN - De ongeneeslijk zieke Amir is thuis. Dat bevestigt de advocaat van de familie, Joancy Breeveld.

Er is toestemming van artsen en er is een overeenkomst met de Raad voor de Kinderbescherming. Het gezin heeft een aangepaste woning in Groningen. De 10-jarige Amir was opgenomen in het UMCG, omdat zijn toestand achteruit ging. Tot vandaag.Het gerechtshof in Leeuwarden bepaalde veertien dagen geleden dat Amir op dat moment nog niet naar huis mocht, omdat onder meer de medische situatie nog niet goed genoeg was. Ook moest onder andere de afstemming tussen de hulpverleners en de ouders beter. Hier kwam eerder deze week overeenstemming over.Breeveld hoopt dat er nu rust komt voor Amir en zijn ouders. "Ik hoop dat de instanties de ouders nu met rust laten." Op 1 november zou de situatie opnieuw bekeken worden. Of dit doorgaat kan de advocaat nog niet zeggen.De ondertoezichtstelling blijft wel. "De ouders willen dat ook daar een einde aankomt. Ze willen vooral rust en de laatste levensfase samen met Amir zijn en zonder inmenging van anderen", vertelt de advocaat.Afgelopen maandag publiceerde RTV Drenthe het verhaal van Jalil Mouradi, vader van de doodzieke Amir (10). De brief had hij kunnen schrijven, maar hij mag niet praten met de pers.