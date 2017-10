Zieke Amir mag vanmiddag naar huis

(foto: Jeppe Oostenga)

GRONINGEN - De ongeneeslijk zieke Amir mag naar huis. Dat bevestigt de advocaat van de familie Joancy Breeveld.

Er is toestemming van artsen en er is een overeenkomst met de Raad voor de Kinderbescherming. Het gezin heeft een aangepaste woning in Groningen.



Breeveld hoopt dat er nu rust komt voor Amir en zijn ouders. "Ik hoop dat de instanties de ouders nu met rust laten."



Op 1 november zou de situatie opnieuw bekeken worden. Of dit doorgaat kan de advocaat nog niet zeggen.