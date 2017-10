Leegstand van Drentse buurtwinkelcentra is hoogste van Nederland

Leegstand in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - In Drenthe is de leegstand in buurtwinkelcentra tussen 1 juli 2016 en 1 juli dit jaar afgenomen. Ondanks de daling is de leegstand in onze provincie met bijna negen procent het hoogst van alle provincies.





In Emmen staan de meeste winkelpanden leeg van alle Drentse buurtwinkelcentra. Namelijk 10,8 procent. Alleen in Enschede en Ede ligt dat percentage hoger.





