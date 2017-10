Ankie Huijing kandidaat wethouder CDA in Borger-Odoorn

Ankie Huijing en Roelof Tuin. foto: CDA Borger-Odoorn

WESTDORP - Ankie Huijing is de nieuwe kandidaat wethouder voor het CDA in Borger-Odoorn. Roelof Tuin is door de leden van de partij verkozen tot lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad.

Geschreven door Steven Stegen

Het CDA maakt op dit moment deel uit van het college, samen met Gemeentebelangen en D66. De huidige CDA-wethouder Frits Alberts, momenteel de langst zittende wethouder in Drenthe, heeft aangegeven er na de huidige periode mee te willen stoppen.



De 42-jarige Huijing uit Westdorp is nu raadslid en hoopt na de verkiezingen in het gemeentebestuur te komen. “Zo ver is het natuurlijk nog niet. De kiezer is aan zet en dan nog de coalitiebesprekingen. Maar ik heb er veel zin in en hoop als wethouder aan de slag te mogen.”



Ze heeft waardering voor het werk van partijgenoot Frits Alberts. “In het sociale domein is Borger-Odoorn mede dankzij hem een voortrekker. Daar heeft hij z’n nek voor uitgestoken.”



Bij de laatste verkiezingen was Alberts lijsttrekker. Die rol gaat nu naar de huidige fractievoorzitter Roelof Tuin uit Valthermond. Het CDA heeft momenteel drie zetels in de raad van Borger-Odoorn.