Langst zittende Drentse wethouder Frits Alberts stopt na verkiezingen

Frits Alberts is sinds 2002 wethouder in Borger-Odoorn. foto: Fred van Os / RTV Drenthe Ankie Huijing en Roelof Tuin. foto: CDA Borger-Odoorn

EXLOO - Frits Alberts, momenteel de langst zittende wethouder in Drenthe, keert na de verkiezingen niet terug als gemeentebestuurder in Borger-Odoorn. Het CDA schuift Ankie Huijing als beoogd opvolger naar voren.

Geschreven door Steven Stegen

Alberts kwam in 1993 in de gemeenteraad in de voormalige gemeente Odoorn. In 2002 werd hij voor het CDA wethouder in de inmiddels gefuseerde gemeente Borger-Odoorn. Alberts zegt het openbaar bestuur vaarwel. "Maar ik ga zeker nog niet met pensioen. Ik wil graag andere maatschappelijke klussen gaan oppakken."



Ankie Huijing uit Westdorp heeft zich kandidaad gesteld om de rol van wethouder van Alberts over te nemen. Daarvoor moet de partij dan wel genoeg stemmen halen en mee gaan doen in de coalitie, die momenteel gevormd wordt met Gemeentebelangen en D66.



Waardering

Huijing zegt veel waardering te hebben voor het werk van partijgenoot Frits Alberts. “In het sociale domein is Borger-Odoorn mede dankzij hem een voortrekker. Daar heeft hij z’n nek voor uitgestoken.” Roelof Tuin uit Valthermond wordt de nieuwe lijsttrekker.