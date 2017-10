Steeds meer Drenten naar dierentuin Nordhorn: 'Lekker goedkoop'

Ina Deiting van het Tierpark Nordhorn (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe) Nederlander Tom ten Tusscher is dierverzorger en geeft uitleg in twee talen (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

EMMEN/NORDHORN - De komst van Wildlands in Emmen heeft niet geleid tot minder Nederlandse bezoekers aan de dierentuin in Nordhorn.

Geschreven door Janet Oortwijn

De Duitse dierentuin, op minder dan een uur afstand rijden van Emmen, trekt steeds meer Drentse bezoekers. "We zijn goedkoop voor Nederlandse bezoekers. Daarom komen ze hier graag", denkt Ina Deiting van Tierpark Nordhorn.



Het park trekt jaarlijks ongeveer 400.000 bezoekers waarvan de helft uit Nederland komt. Voor 9,50 euro ben je binnen, terwijl je voor Wildlands 26 euro betaalt.



'Emmen en Nordhorn zijn niet met elkaar te vergelijken'

"Beide parken zijn niet met elkaar te vergelijken", aldus Deiting. "Mensen beleven hier een ander park dan in Emmen. Emmen is groot, dieren zijn groter en komen van verder weg. Wij gaan voor dieren die van dichterbij komen en is het kleinschaliger."



Het grootste dier is de bizon. Naast de bizons en luipaarden, zijn er veel aaibare dieren als ezels, geiten en koeien te vinden. "Dat vinden wij belangrijk", zegt dierverzorger Tom ten Tusscher, die uit Nederland komt. "Dat mensen tussen de dieren door kunnen lopen en ze kunnen voeren."



Tweetalig

Nordhorn richt zich vooral op gezinnen met kleine kinderen. "De grotere kinderen vinden meer belevenis in Emmen. Als ze klein zijn, gaan ze hierheen en als ze groter zijn kunnen ze naar Emmen. Dat is goed."



Het park is grotendeels tweetalig. De borden met informatie en spellen onderweg zijn zowel in het Duits als in het Nederlands. Ook de horeca is deels op de Nederlanders ingericht. "We hebben Fristi, frikandellen en bitterballen", legt Deiting uit. "De Duitsers houden tussen de middag van een warme maaltijd, Nederlanders houden meer van tosti bijvoorbeeld."



Daarnaast werken er enkele Nederlanders in het park. "Zij geven dan uitleg bij de dieren in beide talen."



'Klein en gemoedelijk'

Gerrit uit Oosterhesselen is met zijn vrouw en twee kleinkinderen een dagje naar het Tierpark. "Het is klein en gemoedelijk en niet zo duur als in Emmen. Kleine kinderen willen na twee uur naar buiten. In Emmen heb je dan een kapitaal uitgegeven. Hier niet."



Frits van der Scheer is ook met zijn kleindochters op pad. "We zijn ook in Wildlands geweest en dat is ons een beetje tegengevallen qua aantal dieren. En de dieren zijn wat verder op afstand. Dit is meer een dierentuin en vind ik leuker."



Zijn kleindochters vinden beide parken leuk. "Daar heb je wat meer attracties en hier wat meer dieren."



Bezoekers Wildlands

De grote vraag is wat de groei van het aantal Nederlandse bezoekers aan Tierpark Nordhorn betekent voor Wildlands. Vorig jaar trok het park de benodigde 1,3 miljoen bezoekers, voor een gezonde exploitatie. Hoeveel mensen er dit jaar naar binnen zijn gegaan, is onbekend. Wildlands wil daar niet op in gaan, ondanks meerdere verzoeken vanuit RTV Drenthe.



In ondernemerskringen neemt de zorg over het aantal bezoekers aan Wildlands toe. Het aantal zou dit jaar behoorlijk zijn gedaald. Er zijn ook signalen dat er minder arrangementen zijn verkocht.