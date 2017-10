Hof onderzoekt poging tot zelfverwonding Admilson R.

LEEUWARDEN - De toedracht van het incident van afgelopen maandag, waarbij Admilson R. zichzelf probeerde te verwonden, wordt door het gerechtshof in Leeuwarden onderzocht.

De van drievoudige moord verdachte Admilson R. uit Hoogeveen probeerde zichzelf bij het gerechtshof in Leeuwarden te snijden met een scherp voorwerp dat hij naar binnen smokkelde.Agenten wisten de man te overmeesteren en uiteindelijk bleek hij zichzelf licht te hebben verwond op zijn arm. Het is nog niet duidelijk of de Inspectie Veiligheid en Justitie ook onderzoek gaat doen.Het is niet bekend wanneer het onderzoek klaar moet zijn.