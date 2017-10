Meisje op schilderij is vrouw uit Katwijk

ASSEN - Het meisje op het schilderij van schilder Hein Kray uit Assen is Toos Graaff-Van der Spek. Zij belde zojuist met de redactie van RTV Drenthe.

Momenteel woont Toos Graaff-Van der Spek in Katwijk, maar toen ze een jaar of 5 was woonde ze in Assen.De familie van Kray vond het schilderij tijdens een verhuizing en deed een oproep in de hoop het geportretteerde meisje te vinden. Dat het meisje zo snel zou worden gevonden, had dochter Toos de Vries niet gedacht. "Geweldig!""Ik kan me het nog heel goed herinneren. Ook mijn broer en zus zijn geschilderd. Mijn moeder heeft van ons alle drie een portret laten maken door Kray." Graaff-Van der Spek vertelt verder dat ze een keer bij Kray op bezoek zijn geweest en dat het schilderij verder gebaseerd is op foto's.Graaff-Van der Spek heeft zelf het origineel in huis en ook een eerdere schets. "Dit moet een voortekening zijn, want op het originele schilderij heb ik een ander kleur jurkje aan."Schilder Kray maakte vooral schilderijen van Drentse landschappen. Ook was hij betrokken bij de oprichting van het voormalige kunstenaarscollectief De Drentse Schilders in 1946.