Museum Collectie Brands wil kwaliteitsslag maken

NIEUW-DORDRECHT - Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht wil de komende jaren een kwaliteitsslag maken. Het museum moet professioneler worden, onder andere door het aanstellen van drie nieuwe medewerkers en het verder scholen van de ongeveer veertig vrijwilligers.

De nieuwe koers hangt samen met de recente cultuurnota van de gemeente Emmen. De gemeente wil een aantal belangrijke musea, waaronder Collectie Brands, voor de komende vier jaar financiële zekerheid bieden. Dat moet zorgen voor rust, zodat aan de beoogde veranderingen gewerkt kan worden.En daar wordt volgens voorzitter Hank Peters keihard aan gewerkt. "In onze optiek moet er een conservator komen, een educatief medewerker en iemand voor acquisitie en communicatie. Tegelijk blijven onze vrijwilligers ongelooflijk belangrijk, maar ook daar moet de kwaliteit omhoog. Daar komen ook opleidingen voor. De neuzen staan hier allemaal dezelfde kant op."Museum Collectie Brands komt voort uit de verzamelwoede van Jans Brands. De nu 85-jarige Brands verzamelde de meest uiteenlopen zaken, die hij in zijn boerderij onderbracht. Brands deed later afstand van de boerderij en de collectie en de boerderij werd onderdeel van de nieuwbouw, die in 2011 werd geopend.De laatste jaren daalt het aantal bezoekers. "Dat speelt vanaf 2014", zegt Peters. "De concurrentie is groot en we moeten ook wel zo eerlijk zijn om te erkennen dat er misschien te weinig lijn in de collectie zit. Het is vooral heel veel. Het moet in de toekomst minder om de spullen gaan, maar vooral meer over de verhalen die er achter zitten. Ik weet zeker dat we op die manier weer kunnen groeien."Peters wil ook meer het educatieve pad op, onder andere door met koffers vol spullen en verhalen naar scholen te gaan. Ook wordt er in de regio en met Duitse musea samengewerkt. "We kijken optimistisch naar de toekomst. Onze ambitie is om over vier jaar de eigen broek te kunnen ophouden."