Verdachte gezinsdrama Haren blijft langer vast

HAREN - De 20-jarige man uit Glimmen die verdacht wordt van betrokkenheid bij het gezinsdrama in Haren blijft 90 dagen langer vast zitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De man was in het huis aan het Jufferpad aanwezig waar een 23-jarige vrouw en haar 6-jarige dochter dood werden gevonden. Zij zijn door een misdrijf om het leven gekomen.In de woning was verder een 1-jarig kind aanwezig. Dit kind bleef ongedeerd.De politie gaat uit van problemen in relationele sfeer, maar doet nog verder onderzoek.