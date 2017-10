Succes voor Dorpsbelangen Buinerveen: bouw nieuwe woningen zit er aan te komen

Belangstellenden voor nieuwe huizen in Buinerveen. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

BUINERVEEN - Tevreden gezichten bij de bestuursleden van Dorpsbelangen Buinerveen vanavond. Het is druk bij een bijeenkomst over toekomstige woningbouw in het dorp. De kans dat er vijf starterswoningen worden gebouwd is groot.

Geschreven door Steven Stegen

De bouw van die starterswoningen is groot en goed nieuws voor Buinerveen. "En het traject is zeker ook bijzonder", vertelt Dennis Middeljans van Dorpsbelangen. "We hebben zelf een niet onbelangrijke rol gespeeld door namen van zeker tien serieuze potentiële kopers door te spelen aan de projectontwikkelaar. Het heeft al met al bijna twee jaar geduurd, maar we hebben er alle vertrouwen in dat de bouw van een vijf onder één kap nu door kan gaan."



Jongeren

Middeljans zegt dat het belangrijk is dat er goedkope huizen komen. "Jongeren willen hier graag blijven wonen, maar ze moeten wel een betaalbare woning kunnen vinden. Dat is nu niet zo eenvoudig. Ik heb het gevoel dat het aanbod rap aan het dalen is."



Middeljans hoopt dat er naast de vijf starterswoningen ook nog andere nieuwbouw komt. "De kavels liggen er. Mensen kunnen hier snel aan de slag."



Aanpak kruising

Er is meer goed nieuws voor Buinerveen. De gewenste aanpak van de kruising voor het dorpscafé annex dorpshuis kan ook volgend jaar beginnen. "Door bijdragen van de gemeente en Leader is het financieel rond. We maken de plannen nu concreet. Het belangrijkste is dat het straks een stuk veiliger wordt", aldus Middeljans.