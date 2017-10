Daniël Lohues: Geen blues, geen rock-'n-roll, gewoon Fats Domino

ERICA - De legendarische Amerikaanse zanger en pianist Fats Domino is op 89-jarige in zijn woonplaats New Orleans overleden. Domino was thuis in verschillende stijlen zoals rhythm-and-blues en rock-'n-roll. Daniël Lohues is een groot bewonderaar van de Amerikaan.

"Toen ik tien jaar was, was ik alleen bezig met kerkmuziek en klassieke muziek en zo. Bij ons thuis was ook geen rock-'n-roll. Toen vond ik opeens wat van Shakin' Stevens. Mijn vader vond het maar zozo. Hij zei: 'als je dat soort muziek mooi vindt - en toen liep-ie een keer langs de platenbakken bij V&D en pakte hij in een keer die hoes eruit, van een grote zwarte man - dan moet je dit soort mensen hebben. Die mensen, die kunnen dat'. Dat was Fats Domino en die plaat heb ik helemaal grijs gedraaid", vertelt Lohues in het NPO Radio 5-programma Volgspot Domino was in de jaren vijftig en zestig ongekend populair, niet alleen in de Verenigde Staten. Zijn carrière was hij in 1949 begonnen. Een van zijn vroege albums heette The Fat Man, wat voor altijd zijn bijnaam zou blijven. In de jaren die volgden verkocht hij miljoenen platen. Hij had wereldwijde hits met onder meer de nummersen zijn grootste succes:Volgens de muzikant uit Erica had Domino een enorme invloed op hem. "Fats Domino is wel 'the real thing'. Zijn zang is gewoon te gek. Het is geen blues. Het is geen rock-'n-roll. Het is geen rhythm-and-blues. Het is gewoon Fats Domino. Hij had zo'n speciaal stijltje wat de hele wereld overgenomen heeft: met de rechterhand gewoon de akkoorden en met de linkerhand die bekende baslijn, wat we kennen uit Blueberry Hill . Een heleboel, zoals vroegere reggae en ska komt bij hem vandaan. Dat is een wortel geweest van veel soorten muziek."Toevalligerwijs dook Lohues de afgelopen weken in de muziek van Domino. "Je zit tegenwoordig met Spotify. Dat is hartstikke leuk. Er is een nummer van de LP die ik grijs gedraaid heb, wat eigenlijk uit die stijl ligt. Maar ook 'Best Of' van hem draaien. Ja, af en toe heb ik dat. Dan ga je een weekje die en die draaien. Dat was toevallig Fats Domino. Ik zit er helemaal in. Mooi om in te duiken af en toe", vertelt Lohues enthousiast.Fats Domino werd in 1986 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Op de lijst van 100 Greatest Artists of All Time van het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone neemt hij de 25e plaats in.Lohues sloot het interview af met een van zijn favoriete nummers van Fats Domino:Eerder dit jaar dacht Lohues met plezier terug aan zijn ontmoeting met een andere Amerikaanse muzieklegende die dit jaar overleed, Chuck Berry