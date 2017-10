Medicijn taaislijmziekte toch in basispakket

DEN HAAG - Goed nieuws voor een deel van de mensen met taaislijmziekte (cystische fibrose, CF). Het medicijn Orkambi wordt vanaf 1 november toch opgenomen in het basispakket.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid nam dit besluit, na moeizame onderhandelingen met fabrikant Vertex. De minister en de fabrikant hebben alsnog een afspraak gemaakt over de prijs. Onderdeel van de overeenkomst is ook dat details vertrouwelijk blijven.Ook goed nieuws voor de familie Benjamins uit Elim. Riekie en haar zus Adrie waren samen met andere lotgenoten bezig een actie in Den Haag op te zetten. De 10-jarige dochter van Riekie Benjamins heeft een ernstige vorm van taaislijmziekte. Zij zou veel baat hebben bij het nieuwe medicijn.De Patiëntenorganisatie Taaislijmziekte liet vorige week in het programma Pauw weten de juridische procedures te onderzoeken. Dit om te kijken of de staat aansprakelijk gesteld kan worden voor het onthouden van adequate zorg. Dit is nu niet meer nodig.Schippers laat weten ongelooflijk blij te zijn voor de patiënten dat het alsnog gelukt is. "Hun geduld is immers zwaar op de proef gesteld. De overeenkomst is natuurlijk in de allereerste plaats in het belang van mensen met de ziekte en hun familie. Maar gelet op de overeenkomst met de fabrikant is het ook in het belang van de premiebetaler en van de betaalbaarheid van de zorg. Het is op zich jammer dat de prijsafspraak vertrouwelijk moet blijven, maar zonder die vertrouwelijkheidsafspraak zou er geen deal zijn.''Ongeveer 1500 Nederlanders hebben baat bij dit medicijn, schat het ministerie. Orkambi kan de ziekte niet genezen. Het medicijn richt zich op de achterliggende oorzaak en maakt het leven voor veel patiënten aangenamer.De minister zat al eerder met de fabrikant om tafel, alleen liepen deze onderhandelingen stuk. De oorspronkelijke vraagprijs van de fabrikant was 170.000 euro per patiënt per jaar. Voor de overheid stond die prijs niet in verhouding tot de effectiviteit van het middel.