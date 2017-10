Familie Benjamins uit Elim blij met vergoeding medicijn: 'Geweldig!'

ELIM - Blijdschap bij de familie Benjamins uit Elim, nadat eerder vanavond bekend geworden is dat het medicijn voor patiënten met taaislijmziekte toch vergoed wordt.

Indie Benjamins (10) heeft een ernstige vorm van taaislijmziekte en heeft veel baat bij het medicijn 'Orkambi'. Dat de vreugde groot is bij de familie, blijkt wel uit de reactie van haar tante Adrie Benjamins: "We kunnen het nog niet geloven. Dit is geweldig!"Volgens Adrie zat Indie te huilen op de bank, toen ze het goede nieuws hoorde. "Ook met haar heeft de situatie meer gedaan, dan we misschien wel dachten. We hebben nu weer hoop op een heel ander leven."Veel familie stond na vijf minuten al op de stoep bij de familie Benjamins. "Wij gaan vanavond zeker een feestje vieren, dat mag duidelijk zijn."Adrie Benjamins vertelt nog dat ze juist vandaag nog druk bezig geweest is met de voorbereidingen van acties in Den Haag . "We zouden binnenkort richting het Binnenhof gaan, om te demonstreren. Ik heb de spandoeken net besteld. Maar dat kunnen we nu allemaal wel afzeggen. Gelukkig."