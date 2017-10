Muskee stopt noodgedwongen als fractievoorzitter PvdA Midden-Drenthe

Benny Muskee stopt als fractievoorzitter van de PvdA in Midden-Drenthe (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

BEILEN - Benny Muskee legt zijn werk als fractievoorzitter van de PvdA in Midden-Drenthe neer wegens gezondheidsredenen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Muskee is sinds 2014 fractievoorzitter. Met zes zetels is dit de grootste partij in de gemeenteraad. Muskee blijft wel gemeenteraadslid.



Raadslid Dirk-Jasper Keegstra neemt de taken van Muskee in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart over. De PvdA-leden bepalen binnenkort wie de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt.