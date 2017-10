Drie aanhoudingen na inval in drugspanden in Emmen

De politie heeft drie mensen aangehouden bij invallen in een aantal drugspanden in Emmen (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De politie heeft vanavond drie verdachten aangehouden bij invallen in meerdere drugspanden in de wijk Angelslo in Emmen.

In de panden werden verdovende middelen en een stroomstootwapen gevonden. De politie heeft de spullen in beslag genomen.



De politie doet onderzoek.