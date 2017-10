Buzz on Tour vraagt aandacht voor mantelzorg en werk in Emmen

EMMEN - Onder werknemers die mantelzorger zijn, is het verzuim twee keer zo hoog als onder werkenden die geen mantelzorger zijn. In Emmen staat daarom op maandag 6 november een bus die aandacht vraagt voor dat probleem.

"Mantelzorg en werk gaan lang niet altijd samen", zegt Martijn Tillema van Werk & Mantelzorg. "Er rust nog een groot taboe op, terwijl het probleem steeds groter wordt. Een op de vijf werkenden is mantelzorger en in 2040 is dat aantal verdubbeld."Volgens Tillema begint het vaak geleidelijk. "Het begint heel vaak met kleine zorgtaken die prima te combineren zijn met het werk, maar als het langer duurt en er meer zorgtaken komen, lopen mensen tegen grenzen aan. Er komt spanning op het werk en mensen raken overbelast."Veel mantelzorgers geven die problemen niet aan bij hun baas, slechts 50 procent doet dat wel. "Het is een taboe om er over te spreken", zegt Tillema, "maar het is belangrijk om dat wel te doen. Want het is van belang dat werknemers en werkgevers met elkaar in gesprek gaan. Alleen zo kun je een maatwerk oplossing vinden.""Neem het voorbeeld van iemand die in de groenvoorziening werkt en af en toe bij zijn moeder langs moet voor zorgtaken. Die zou je prima kunnen laten werken in de wijk waar zijn moeder woont", aldus Tillema.