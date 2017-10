Aantal mensen dat in Drenthe overlijdt na val in tien jaar tijd verdubbeld

ASSEN - In Drenthe zijn vorig jaar 115 mensen overleden als gevolg van een fatale valpartij. Tien jaar geleden, in 2006, waren dat er nog 58.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statisitek (CBS) komt de toename voor een belangrijk deel door de vergrijzing.In Drenthe waren 90 van de 115 mensen die in 2016 overleden door een valpartij 80 jaar of ouder, dat is 78 procent. Volgens het CBS neemt het aantal dodelijke valpartijen het sterkst toe bij 90-plussers.Landelijk stierven vorig jaar 3384 mensen door een noodlottige val. Bijna zes keer zoveel als het aantal mensen dat omkwam door een verkeersongeval. Dat waren er vorig jaar 656.Kijk hieronder naar het aantal dodelijke valpartijen in Drenthe in de afgelopen 20 jaar: