Stelling: Voor een betaalbaar dagje uit moet je de grens over

ASSEN - Wie een gezellig dagje uit wil in Nederland, moet daar aardig wat euro's voor neerleggen.

Zo kost een kaartje bij de kassa van Wildlands Adventure Zoo in Emmen 30 euro (10 t/m 64 jaar), een toegangskaartje voor attractiepark de Efteling 37,50 euro en bij pretpark Slagharen mag je 15 euro neerleggen. Een dagje uit kan zo dus behoorlijk prijzig worden.Het is dan ook geen wonder dat veel mensen over de landsgrenzen kijken. Zo is de dierentuin in Nordhorn populair onder Nederlanders en ook Drenten weten de dierentuin net over de grens goed te vinden.Wij zijn benieuwd hoe u uw dagje uit plant: gaat u de grens over of gaat u toch in Nederland naar pretparken en dierentuinen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren was onze stelling: Ik wil mijn gesprek bij de dokter opnemen. 35 procent is het eens met de stelling en 64 procent was het oneens met de stelling. Er stemden 1.185 mensen.