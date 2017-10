Natuurorganisaties starten petitie 'Code rood voor de natuur'

Natuurorganisaties willen dat er maatregelen komen om de afname van verschillende soorten dieren en planten tegen te gaan. Daarom slaan ze de handen ineen en zijn ze een petitie begonnen.

De petitie is een initiatief van Eigen Huis en Tuin-tuinman Lodewijk Hoekstra. Hij wil dat de Tweede Kamer meer aandacht heeft voor de natuur.Daarom gaat hij volgende week dinsdag met zoveel mogelijk mensen naar het Binnenhof. De tuinman roept iedereen op om een plant of bloem mee te nemen om het Binnenhof groen te maken.De natuurorganisaties, waaronder het IVN, Landschappen NL, Natuurmonumenten en Natuur- en Milieufederaties, sluiten zich bij de oproep aan. Ook startten ze samen de petitie ' Code rood voor natuur ', die inmiddels ruim vijfduizend keer ondertekend is.Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat het slecht gaat met de insecten. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit bleek dat in Duitsland het aantal insecten fors afneemt. Dat nieuws zorgde ook voor onrust in Nederland, omdat hier dezelfde leefomstandigheden voor de insecten geldt.