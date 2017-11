Veel paddenstoelen dit jaar: hoe zit dat?

Je ziet ze overal: paddenstoelen. Dit jaar zijn er in Drenthe meer paddenstoelen dan vorig jaar. Hoe komt dat? Paddenstoelendeskundige Eef Arnolds legt het uit.

"De laatste maanden waren nat en warm. Dit zijn ideale omstandigheden voor de paddenstoel. En door het droge weer waren er vorig jaar erg weinig. Daarom valt het nu zo op.""Ze groeien in tuinen, in parken, naast grasland en in het bos. Maar ook in de berm en op het kerkhof. De tranende franjehoed heeft zélfs een lichte voorkeur voor het kerkhof.""Je ziet ze het meest in de herfst. Maar ook in het voorjaar en de zomer zijn ze er. De tondelzwam kan zelfs meerdere jaren oud worden.""Er zijn heel veel verschillende paddenstoelen. Om onderscheid te maken, moesten de naamgevers erg creatief zijn. Zo ontstonden namen als de sombere siersteelgordijnzwam en de aangebrande gordijnzwam.""In Drenthe groeien 2500 verschillende paddenstoelen. Slechts tien daarvan zijn giftig. Dat valt dus wel mee maar mensen denken soms te lichtzinnig over het plukken.""De enige manier om onderscheid te maken tussen giftige en niet-giftige soorten is zorgen dat je goed weet hoe ze eruit zien.""Maar in vergelijking met ons omringende landen, plukken wij veel minder paddenstoelen. En dat is maar goed ook. Als iedereen in Nederland paddenstoelen gaat eten, houden we geen paddenstoel meer over."