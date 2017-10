OM eist celstraffen voor Nieuwjaarsgeweld in Elim

ASSEN/ELIM – “Toen de ME kwam, toén begon het echt.” Dat zei een 27-jarige man uit het dorp die donderdag terechtstond voor geweldpleging in de Nieuwjaarsnacht in het dorp. Voor zijn aandeel in het geweld eiste de officier van justitie acht maanden celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk tegen hem.

Een 22-jarige plaatsgenoot hoorde vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk tegen zich eisen.De brandweer rukte kort na middernacht uit, omdat ongeruste dorpsbewoners belden over een groot vuur op een kruising in het dorp. Er stond een keet in brand. Het lukte de vrijwillige brandweer uit De Krim niet een einde te maken aan het illegale vreugdevuur, omdat hun auto werd bekogeld met vuurwerk en glaswerk. De brandweermannen besloten in de auto te blijven.De politie kon de situatie niet rustig krijgen, waarna de ME naar het dorp kwam. Niet alleen het busje dat gereserveerd was voor Zuidwest-Drenthe, maar volgens de officier ook de teams die paraat waren voor Zuidoost-Drenthe, een deel van Groningen en Friesland.De ME’ers voerden charges uit. Ze sloegen erop los, maar kregen weerstand van een groep van zo’n zeventig jongeren. De 27-jarige man kreeg ook klappen en was daarna volgens de aanklager betrokken bij het uitdelen van klappen en trappen aan een ME’er. Ook heeft hij bierflesjes naar twee ME’ers gegooid, aldus de officier.De jongste van de twee zou stenen hebben gegooid. Beide hebben volgens de officier ook bijgedragen aan het versterken van de vijandige sfeer, waarin het massale geweld plaatsvond.“Elim is vernoemd naar een Bijbelse oase, maar het contrast kon die nacht niet groter zijn”, zei de aanklager. “Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Elim waren de plaatsen die op 1 januari in het nieuws werden genoemd waar geweld tegen hulpverleners werd gepleegd.” In de rechtszaal werden beelden getoond die dorpsgenoten en ME ‘ers die nacht maakten. “Die laten aan duidelijkheid niks te wensen over.”Beide mannen bekenden dat ze zich gedeisd hadden moeten houden, maar meenden ook dat door de ME-inzet de situatie juist verder uit de hand liep. “We hebben ieder jaar een vuur, maar er gebeurt nooit wat”, aldus de 27-jarige man. Hoe het kon dat het deze keer zo misging, zei hij niet te begrijpen. De man ontkent dat hij flessen bier heeft gegooid en ME‘ers heeft mishandeld.“De strafeis tegen mijn cliënt is werkelijk volslagen buiten proportie”, aldus zijn advocaat Tineke Pieters. De man is niet eerder met justitie in aanraking geweest. Met de plannen van enkele dorpsgenoten om dit jaar samen met gemeente Hoogeveen een legaal vreugdevuur te organiseren, wil hij niks te maken hebben. “Het liefst ga ik dit jaar weg.” De advocaat van zijn medeverdachte sprak van 'een eis voor de buhne'.Omdat maar een beperkt aantal mensen met de politie wilde praten, kon maar een klein groepje Elimmers worden aangehouden, vertelde de officier. Dat waren er negen. Onder hen ook het broertje van de 27-jarige man. Hij komt in januari voor de rechter en staat dan ook terecht voor een poging tot moord in Hoogeveen.Vier minderjarige verdachten stonden vorige week terecht . Donderdagmiddag komen nog twee verdachten voor de rechter voor het bezit van vuurwerkpistolen.Uitspraak: 9 november