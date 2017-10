Meubelfabrikant Drentea vist achter het net

EMMEN - Meubelfabrikant Drentea uit Emmen heeft een kort geding tegen Rijkswaterstaat verloren.

Drentea had de zaak aanspannen over de levering van meubels voor de kantoren van Rijkswaterstaat. Het bedrijf had zich met een dochterbedrijf uit Hoogeveen ingeschreven op de grote order (80 miljoen euro), maar viste uiteindelijk achter het net. De klus ging naar twee concurrenten.Drentea vond dat de gang van zaken niet klopte en spande daarom een kort geding aan bij de Haagse rechtbank. Directeur Bert Top van Drentea is van mening dat de order niet naar de concurrenten had mogen gaan, omdat ze niet de verplichte duurzaamheidscertificaten hadden voor het gebruikte hout. De onderneming uit Emmen had die wel.De Haagse kortgedingrechter gaf aan dat pas bij de levering van de meubelen vast hoeft te staan of de concurrenten van Drentea de vereiste certificaten bezitten. De rechter vindt daarom dat het bedrijf te snel was met een rechtszaak.De bedrijven die de kantoormeubelen gaan leveren, geven aan dat ze op het moment van de levering de duurzaamheidscertificaten kunnen laten zien. De rechtbank sluit de uitspraak af met: 'Ook als zij (Drentea, red.) de maximale score op de door haar genoemde punten zou behalen, zou zij nog steeds als derde in de ranking eindigen.'