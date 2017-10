Meer dan 100 korte opleidingen met baangarantie!

Op 2 november organiseren bedrijven, UWV en Servicepunt Techniek, de Dag van de Techniek. Op het industrieterrein Emmen bij de VHE presenteren 15 Drentse bedrijven zich aan werkzoekenden.

De bedrijven zijn op zoek naar nieuwe mensen voor de techniek. Alleen inzet en motivatie is noodzakelijk, de kennis en vaardigheden worden geschoold. Na een korte opleiding worden mensen in dienst genomen. De bedrijven richten zich hiermee bewust op kandidaten uit niet technische beroepen.

Een paar voorbeelden: Randstad heeft in een eerder project als een Bankmedewerker opgeleid tot CNC draaier en frezer en nu aan de slag. Prima Personeel leidt zonnepanelen monteurs op, Flory leidt asbestsaneerders op en de electro- en installatiemonteurs worden opgeleid door OTIB en H&S leidt Riggers op.

De bezoekers kunnen ruiken, proeven en ervaren wat de technische bedrijven te bieden hebben. Zo neemt het bedrijf Sealteq een straalcabine mee, de bezoekers kunnen zelf het pak in om het werk als straler te ervaren. TSH plaatst een lascabine waarin, onder begeleiding van een lasinstructeur de bezoeker een eerste las kan leggen. Een hele andere las kan gelegd worden bij CTNed die glasvezellassers opleidt. Werk je liever op hoogte, kun je terecht bij Henisol als Steigerbouwer. Met gebruik van 3D brillen kunnen bezoekers zelfs door de ogen van de monteurs kijken!



De Dag van de Techniek wordt op 2 november gehouden bij VHE Charles Darwinstraat 15 van 9.00 tot 17.00 uur.