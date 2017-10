'Valpreventie voor ouderen is enorm belangrijk'

ASSEN - In Drenthe zijn vorig jaar 115 mensen overleden door een val. Het overgrote deel daarvan zijn ouderen van boven de 80.

Volgens fysiotherapeut en valpreventiedeskundige Stefanie Slagmolen heeft dat te maken met dubbele vergrijzing. "Er zijn steeds meer ouderen en de ouderen die er zijn worden ook steeds ouder.""Bovendien moeten mensen langer thuis blijven wonen", zegt Slagmolen. "Van mensen wordt verwacht dat ze langer zelfstandig blijven, en dat lukt niet altijd. En dan gaan mensen dingen doen die eigenlijk niet meer kunnen."Volgens Slagmolen is een training in valpreventie voor ouderen een goed middel om het aantal valpartijen te verminderen. "Met zo'n training kun je ouderen meer zelfvertrouwen geven. Het gaat dan om het trainen van evenwicht, kracht, lenigheid en conditie. Dan leren ze wat ze wel en niet moeten doen om ervoor te zorgen dat ze niet vallen."Een training in valpreventie is niet alleen gericht op het lichaam van een oudere. "We kijken ook bij mensen thuis", vertelt Slagmolen. "Om te zien hoe iemand woont. Is er voldoende ruimte om te lopen? Ligt er niet een tapijt waar je over kunt struikelen? Of een hoge drempel? Dat soort dingen. Of zijn er misschien andere hulpmiddelen nodig."