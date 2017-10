Assen mag weer rekenen op grand prix motorcross

MOTORCROSS - Liefhebbers van motorcross kunnen in hun handen wrijven: het wereldkampioenschap motorcross telt komend seizoen een grand prix meer dan nu. Hiermee komt het totaal op twintig stuks.

Het seizoen in de MXGP en MX2 begint in Argentinië. Twee wedstrijden zijn op Nederlandse bodem: de Grote Prijs van Europa op 25 maart op het Eurocircuit van Valkenswaard en op 16 september de Grote Prijs van Nederland in Assen.Jeffrey Herlings, drievoudig wereldkampioen in de MX2, eindigde dit seizoen als tweede in de MXGP achter de Italiaanse recordkampioen Antonio Cairoli. De Brabander won zes grands prix, waaronder die in Assen.