Jeugd uit Broekstreek vertrokken op bijzondere reis naar Auschwitz

BROEKSTREEK - Vanmorgen in alle vroegte zijn ze vertrokken: zo'n dertig jongeren uit de Broekstreek. Ze gaan op een bijzondere reis naar Auschwitz.

De jongeren maken de bijzondere reis, omdat hun jeugdsoos Broekzzz vijftien jaar bestaat.De groep vertrok vanochtend vanaf het treinstation in Beilen. "Iedereen heeft zijn ID-kaart bij zich", vertelt Broekstreker Jan Woering. Hij leidt, samen met nog een aantal volwassen, de club jeugd. Na de treinreis gaat het gezelschap met het vliegtuig naar Polen en dat is best spannend. De groep jongeren is zo tussen de dertien en achttien jaar, waarvan de helft nog geen vliegervaring heeft."Maar het komt goed", vertelt Woering.Komende dagen kunt u op onze site volgen hoe de jongeren de bijzondere reis naar Polen ervaren. Vrijdag staat in het teken van een bezoek aan de voormalige concentratiekampen van Auschwitz. Zaterdag wordt een bezoek gebracht aan de oude emaillefabriek van Oskar Schindler en aan mijnen waar Joden te werk zijn gesteld.Zondag komt het gezelschap, als alles volgens planning verloopt, weer veilig in de Broekstreek aan.