Djammen: Joost Dijkema en de hel van het finger picken

Joost Dijkema in De Amer (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

AMEN - Op de vraag waar we moeten afspreken was zanger en vooral gitarist Joost Dijkema vrij kort en snel: "café De Amer." Dus daar spreken we af, met twee gitaren, een glas bier en een typische Amer gehaktbal.

"De Amer... Vanaf heel jongs af aan kwam ik hier al. Ik heb hier heel wat optredens gezien. Van blue grass tot aan blues en folk; dat vond ik ook fantastisch", vertelt Dijkema. Dat hij die stromingen fantastisch vindt is duidelijk. Zijn muziek is ermee doorspekt.



Van kinds af aan

"Ik maak al muziek sinds ik een jaar of drie ben, zoiets. Ik moest op een gegeven moment op blokfluitles, maar dat werkte voor mij niet", lacht Dijkema. Hij stopt even. "Dat werkte totaal niet. Ik stond altijd op de gang en zo." Toch liet hij zich niet uit het veld slaan.



"Op een gegeven moment kreeg ik een drumstelletje en toen ben ik heel veel gaan drummen. Mijn broer speelde gitaar, dus we hadden al heel vroeg een bandje. We hadden ook een taperecorder met een ingebouwd microfoontje, dus we gingen ook onze eigen plaatjes maken", vertelt Dijkema.



Gitaarvirtuoos

Uiteindelijk laat Dijkema het drummen voor wat het is en richt zijn pijlen op de gitaar. "Ik ben door de hel van het finger picking gegaan", vertelt hij. Het typeert zijn stijl van spelen, niet met twee vingers en een plectrum, maar de volledige rechterhand wordt gebruikt. Om het maximale uit de gitaar te halen.



De stijl, zijn stem: het maakt de muziek van Dijkema tot iets bijzonders. Slecht in een hokje te plaatsen. En in een hokje, dat wil hij ook zeer zeker niet.