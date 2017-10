'Westerveld moet zich laten horen rond uitbreiding Lelystad Airport'

DIEVER - Inwoners van de gemeente Westerveld moeten zich meer roeren rond de uitbreiding van vliegveld Lelystad Airport. Door de uitbreiding dreigen veel meer vliegtuigen laag over de gemeente te vliegen.

Daarvoor vrezen de partijen Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld (DSSW) en Sterk Westerveld. "Door de uitbreiding van de luchthaven kunnen inwoners in de toekomst mogelijk veel meer last krijgen van vliegoverlast", denkt Geke Kiers van DSSW.In de plannen rond de uitbreiding van Lelystad Airport staat dat de lucht boven een deel van Zuidwest-Drenthe wordt gebruikt als aanvliegroute en als wachtgebied. Kiers: "Dat kan betekenen dat piloten voor het landen de instructie krijgen om enkele rondjes te vliegen voordat zij kunnen landen. Dat gebeurt op 1.900 meter hoogte en daardoor zou er geluidsoverlast kunnen ontstaan."Het gemeenteraadslid vreest voor de inwoners van de gemeente en voor de natuur. "We weten niet hoe luid het geluid van de vliegtuigen is en dat is moeilijk voor ons voor te stellen. Maar we weten bijvoorbeeld ook niet wat de invloed van de laagvliegende vliegtuigen is op onze natuurgebieden zoals het Holtingerveld."Inwoners kunnen meepraten over het vliegveld via een speciale website van de overheid. Daar kunnen zij hun zienswijze geven op de plannen."Maar ik zie dat het onderwerp eigenlijk niet zo speelt in onze gemeente", zegt Kiers. "Er komen vooral tegengeluiden uit de provincie Overijssel. Toch is het ook heel belangrijk dat wij onze zorgen uiten. Als er geen reacties uit Westerveld komen, dan zal de initiatiefnemer denken dat de inwoners er geen moeite mee hebben dat de vliegtuigen laag over hun woonomgeving vliegen."DSSW en Sterk Westerveld hebben ook vragen gesteld aan het college. De partijen willen graag weten wat burgemeester en wethouders met betrekking tot de aanvliegroutes hebben gedaan.