JFK-kenner Patist: 'Ik denk niet dat Oswald Kennedy heeft vermoord'

Kennedy-kenner Co Patist denkt dat Oswald de trekker niet overhaalde (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Vandaag komen duizenden geheime overheidsdocumenten vrij over de moord op oud-president John F. Kennedy vrij. Kennedy-kenner Co Patist uit Emmen wacht, samen met de rest van de wereld, in spanning af.

Als kind was Patist al in de ban van de Amerikaanse oud-president. Met een dubbel gevoel kijkt hij uit naar de openbaring van de documenten. "Aan de ene kant verwacht ik geen schokkende onthullingen. De geheime dienst heeft een dikke week gehad om alles wat ze niet willen laten zien weg te halen. Maar ik merk wel spanning vanwege mijn nieuwsgierigheid en ik ga wel kijken of er iets onthullends in staat", vertelt Patist.



Puzzelstukjes

Dat de Amerikaanse geheime diensten iets te verbergen hebben, staat voor Patist vast. "Ik denk dat Oswald het niet gedaan heeft. Hij was ongetwijfeld onderdeel van een grotere organisatie achter de moord, maar hij was niet degene die het dodelijke schot gelost heeft", meent Patist. De Kennedy-kenner denkt dat de CIA, de FBI en de maffia met de moord te maken hebben gehad.



"De afgelopen jaren hebben nogal wat belangrijke mensen op hun doodsbed allemaal verklaringen afgelegd. Als je die puzzelstukjes bij elkaar legt, dan komt toch vast te staan dat het een hele professionele operatie is geweest", vertelt Patist.



Machtige vijanden

Of de moord daadwerkelijk een complot van de CIA en FBI is geweest, blijft volgens Patist gissen. Wel is duidelijk dat 'JFK' een aantal machtige vijanden had die hem maar wat graag weg wilden hebben. Patist: "Hij was een heel onafhankelijke president, omdat hij geen geldschieters nodig had voor zijn campagne en dus met niemand rekening hoefde te houden. De CIA heeft hij heel hard aangepakt en hij wilde ook de directeur van de FBI ontslaan."



Wat er ook voor onthullingen in de documenten staan, Patist zorgt dat hij er zo snel mogelijk zijn blik op kan werpen. "Ik blijf zo lang mogelijk op en als ik wel naar bed ga, dan ligt mijn telefoon naast me en kijk ik continue naar CNN en BBC. Als er een link naar de documenten is, dan wordt het een hele lange nacht", lacht hij.