Onderzoeken aardbevingsschades Zuidlaren op 10 november naar bewoners

ZUIDLAREN - Inwoners van Zuidlaren en omgeving die schade aan hun huis hebben gemeld na de aardbeving van vorig jaar horen op 10 november wat de oorzaak van de schade is.

Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft dat vanmiddag laten weten. Het bureau beloofde deze maand de resultaten bekend te maken, maar dat wordt opnieuw later. "We zijn nu klaar, maar moeten nog een paar puntjes op de i zetten. Het heeft te maken met zorgvuldigheid", zegt projectmanager Sander Scheltens van Witteveen+Bos.Zuidlaren werd op 23 december vorig jaar getroffen door een aardbeving van 2.4 op de schaal van Richter. Het Centrum Veilig Wonen kreeg na een beving ruim 350 schademeldingen binnen. Witteveen+Bos startte in maart in opdracht van de NAM met een onderzoek naar de oorzaak van de schades.De melders van de schades krijgen op 10 november een email met een link naar het rapport over hun schade. Op een later moment is het mogelijk om een persoonlijke toelichting te krijgen, laat Witteveen+Bos weten.