Politie en NS willen station Assen samen veiliger maken

De NS en de politie gaan wellicht in de toekomst samenwerken op het station van Assen (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe)

ASSEN - De Politie Assen en de Veiligheid&Servicedienst van de NS willen in de toekomst samenwerken om de veiligheid op het station van Assen te waarborgen. Vandaag voerden de handhavingsdiensten hun eerste gesprek.

Volgens Jeroen Rook van de Politie Assen is de intentie er voor een samenwerking. "We kunnen nu bijvoorbeeld niet bij elkaar in de systemen kijken. Kan dat wel, dan kunnen we zien welke soorten meldingen er bij wie binnenkomen en op welke tijdstippen. Is er een piekmoment, dan kunnen we actie ondernemen", vertelt Rook.



Station is trekpleister

Een specifieke aanleiding voor de gesprekken is er volgens Rook niet. "Elk station is een trekpleister voor bepaalde mensen er soms ontstaat er overlast voor burgers. We willen graag preventieve maatregelen nemen, zodat de overlastgevers bijvoorbeeld weten dat we vaker controleren en het station daarom een links laten liggen", vertelt Rook.



Concreet hebben de politie en de NS nog niets afgesproken, maar de eerste toenadering is nu gezocht. Rook: "We zouden graag betere en kortere lijntjes naar elkaar willen hebben. Zo kunnen we goed reageren en het veiligheidsgevoel op het station vergroten.