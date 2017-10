'Drenthe heeft genoeg betaalbare uitjes'

ASSEN - In Drenthe zijn genoeg uitjes die betaalbaar zijn voor een breed publiek. Daarvan is Marketing Drenthe overtuigd. "Als Drenten mogen we best iets trotser zijn op wat de provincie heeft te bieden."

"Je hoeft hiervoor echt niet de grens over", reageert Yvonne Cornax van Marketing Drenthe. "Wij hebben genoeg betaalbare uitjes, zoals De Drentse Koe, attractiepark Drouwenerzand en Zoo Bizar. "En natuurlijk kun je ook lekker de natuur in gaan. Daar worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd."In het Duitse Nordhorn, een uurtje vanaf Emmen, ligt Tierpark Nordhorn. Deze dierentuin is drie keer zo goedkoop als Wildlands in Emmen en trekt jaarlijks 400.000 bezoekers. De helft daarvan zijn Nederlanders. En daar is geen verandering in gekomen sinds de komst van Wildlands in Emmen. Nederlanders, en daaronder veel Drenten, kiezen graag voor het goedkopere uitje.Marketing Drenthe heeft er geen moeite mee dat Drenten naar de Duitse dierentuin gaan. "Beide parken zijn totaal niet met elkaar te vergelijken. In Wildlands ben je echt een hele dag onder de pannen. In Tierpark Nordhorn heb je alles veel sneller bekeken."Dat de Drent buiten de provincie zijn uitjes zoekt, komt volgens Cornax doordat de Drent vrij kritisch is op de eigen provincie. "Het lijkt erop dat we kritischer zijn op attracties dicht bij huis dan op attracties verder weg. Maar ik vind dat niet terecht. We mogen best iets trotser zijn op wat wij als provincie te bieden hebben."Overigens is Marketing Drenthe niet bang voor de aantrekkingskracht van Tierpark Nordhorn. "Nee, dat is geen bedreiging voor attracties in de provincie. We zien juist dat veel attracties hier het heel goed doen en dat de bestedingen daar steeds hoger worden."