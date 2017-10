Basisdebuut Jansen, Haydary op de bank bij FC Emmen

VOETBAL - Anco Jansen start morgenavond in het thuisduel tegen FC Oss voor het eerst in de basis van FC Emmen. Jansen neemt de plaats in van Omran Haydary, die eerder deze week twee dagen ziek was.

Maar niet alleen dat is de reden voor Lukkien om met Jansen te starten. "We hebben Anco binnengehaald als absolute meerwaarde en zo zie ik hem ook. Tot nu toe was hij niet fit genoeg om te starten en de rol te vervullen die we van hem verwachten, maar dat is nu wel het geval en daarom is er voor mij geen enkele reden om hem niet op te stellen." De oefenmeester van Emmen is duidelijk over wat hij van Jansen verwacht. "Hij moet ons ontlasten, zijn acties maken en zorgen voor dreiging."FC Emmen - FC Oss is de ontmoeting tussen de nummers 7 en 4 in de Jupiler League. De club uit Brabant kent de beste seizoenstart sinds 1996/1997, met 18 punten uit 10 wedstrijden. FC Emmen heeft drie punten minder. "Mijn complimenten voor die ploeg. Oss doet het gewoon uitstekend, met een ietwat afwijkend systeem zijn ze heel stug. Ze hebben weinig goals tegen, terwijl ze met Kamaci en Dogan twee aanvallers in huis hebben waarmee ze gevaarlijk zijn in de omschakeling. En dan is Quekel er nog als balvaste spits. Daar zullen we onze handen vol aan hebben."Morgenavond wordt bekend welke club de eerste periodetitel in de wacht gaat slepen. De beste papieren zijn voor Fortuna Sittard, dat weliswaar evenveel punten heeft als NEC maar wel met een beter doelsaldo. (Fortuna staat op +12 en NEC staat op +6) Verliezen beide ploegen dan zijn de beste papieren voor Telstar dat twee punten minder heeft dan Fortuna en NEC. Fortuna Sittard speelt uit bij De Graafschap, NEC ontvangt Jong Utrecht en Telstar gaat zondag op bezoek bij Almere City FC. "Ik denk dat NEC de periodetitel gaat winnen", aldus Lukkien, "al vind ik het bijzonder knap hoe Fortuna Sittard zich manifesteert."