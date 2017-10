Tientallen jongeren bezoeken gloednieuwe ontmoetingsplek in Emmen

Jongeren in ontmoetingsplek Jimmy's in Emmen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Jongerenontmoetingsplek Jimmy's in Emmen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Nog geen maand open en ruim dertig jongeren lopen in en uit bij jongerenontmoetingsplek Jimmy’s in Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

“Jimmy’s is een plek voor en door jongeren”, zegt facilitator Pirmin Rengers. “Zij hebben de sleutel van het pand en de pinpas. Mijn taak is die van springplank en vangnet. Ik zeg altijd: als ik het rustig heb, dan doe ik mijn werk goed.”



De jongeren komen samen om huiswerk te maken, maar het is ook de bedoeling dat zij vorm geven aan de ruimtes die in het oude winkelpand aan de Baander zitten.



Muziekstudio

Zo heeft Wouter Schut het idee voor een muziekstudio op de benedenverdieping. “Je hebt de ruimte nodig en de materialen”, vertelt hij. “En zeker dankzij Jimmy’s lukt dat nu.”



De ruimte is nog helemaal leeg en nog lang niet alle inboedel is er, maar een succes wordt de studio zeker, denkt Schut. “Ja, alle dikke hits komen hier straks uit dit pand. Dat wordt heel gaaf”, lacht hij.



Ook zijn er plannen voor een creatieve maakruimte en filmavonden.



Schulden- en drugsproblematiek

Niet alleen is het lang leve de lol, ook komen er jongeren met bijvoorbeeld schulden- en drugsproblematiek binnenlopen. “Daarom hebben wij korte lijntjes met de hulpinstanties. Soms is het fijn om met een vreemde daarover te praten.” Daarom komt er regelmatig een medewerker van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) langs om vragen te beantwoorden.



De jongerenontmoetingsplek wordt grotendeels gefinancierd door de gemeente Emmen. De vraag voor zo’n plek was groot, blijkt uit het aantal jongeren dat Jimmy’s vlak na de opening al weet te vinden.



De komende tijd wordt hard gewerkt aan de invulling van het pand. “Maar Jimmy’s is nooit af”, weet Rengers. “Als er een keer een nieuwe groep jongeren komt, moet het misschien allemaal weer anders.”