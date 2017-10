Jan Dekker benut kansen tegen Michael van Gerwen niet op EK

Jan Dekker uitgeschakeld op EK (Foto: RTV Drenthe)

DARTS - Jan Dekker is er niet in geslaagd de tweede ronde van het EK te bereiken. In het Belgische Hasselt was Michael van Gerwen een maatje te groot voor de geboren Drent en won met 6-2.

Dekker werd meteen in de eerste leg gebroken, maar de nummer 54 van de wereld brak Van Gerwen direct terug met een dertien darter.



Break na break

Ook in de derde leg kon Dekker zijn eigen leg niet houden, al gooide de Emmenaar bijna 160 uit. Maar omdat ook Van Gerwen zijn eigen leg verloor, stond het na vier legs 2-2.



In de vijfde leg wist Dekker weer zijn kansen niet te benutten en zag Van Gerwen opnieuw breken.



Van Gerwen loopt uit

Na de pauze was het de wereldkampioen die als eerste zijn eigen leg won en uitliep naar een 4-2 voorsprong.



Omdat Dekker ook in de zevende leg maar niet zijn kansen wist te benutten, liep Van Gerwen uit naar 5-2 en gooide de Brabander de wedstrijd op dubbel 16 uit en zit het toernooi voor Dekker erop.