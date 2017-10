Drents Museum haalt nieuwe grote Chinese expositie naar Assen

Directeur Harry Tupan van het Drents Museum is in China voor een nieuwe expositie (archieffoto: RTV Drenthe)

ASSEN - In 2019 komt er een nieuwe grote Chinese tentoonstelling in het Drents Museum.

Directeur Harry Tupan van het Asser museum heeft hiervoor een samenwerking ondertekend met het Shaanxi History Museum in Xi'An.Het is niet de eerste Chinese tentoonstelling Drents Museum. In 2008 kwamen honderdduizenden mensen naar Assen voor het Terracotta Leger van Xi'An. In 2011 was er de populaire expositie De Gouden Eeuw van China - Tang-dynastie.