Welvaart het hoogst in Noord- en Zuidwest-Drenthe

Welvaart is het hoogst in Noord-Drenthe (foto: Google streetview)

UTRECHT - Niet de grote steden in de Randstad, maar Noord- en Zuidwest-Drenthe zijn de welvarendste regio's van Nederland. Dat staat in een nieuw rapport van de Rabobank en de Universiteit Utrecht. Het Gooi komt op plek drie.

Voor het onderzoek is gekeken naar meerdere factoren die het welzijn bepalen zoals baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, veiligheid en geluk. Samen vormen die factoren de zogenaamde brede welvaart.



"Als al die zaken worden meegewogen, doet Noord-Drenthe het heel goed, omdat mensen daar over het algemeen erg tevreden zijn over hun woonsituatie, een gevoel van veiligheid hebben en ook gelukkig zijn", zegt Martijn Badir, een van de onderzoekers.



Drenthe beter dan gemiddelde

Volgens het rapport scoren alle regio's in Drenthe aanzienlijk beter dan het Nederlandse gemiddelde op het vlak van woontevredenheid en de balans tussen werk en privé. Noord-Drenthe en Zuidwest-Drenthe steken er daarnaast bovenuit op het gebied van veiligheid.



Drenthe heeft van alle provincies in Nederland de hoogste brede welvaart. Daarmee steekt onze provincie Zeeland en Utrecht naar de kroon. In Zuid-Holland, Flevoland en Groningen is de brede welvaart het laagst.



'Mensen groeten elkaar'

Marcel Thijsen, burgemeester van de gemeente Tynaarlo, snapt de conclusie van het onderzoek wel. "Ik ben er persoonlijk niet door verrast", vertelt Thijsen. "Als ik de Randstad achter me mag laten en ons gebied weer zie, dan voel ik me opgelucht."



Op de vraag wat Noord-Drenthe zo bijzonder maakt, geeft de burgemeester aan dat dat door de mensen komt. "Er is geen verhuftering. Mensen groeten elkaar en er wordt een praatje met elkaar gemaakt. En daarnaast heb je hier, naast het Geuldal in Limburg, het mooiste landschap van Nederland."



Het Gooi

In het Gooi zijn het vooral het hogere gemiddelde inkomen en de lage werkloosheid die de regio welvarend maken. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kennen juist de laagste brede welvaart van Nederland. Dit komt met name door de lage woontevredenheid en grotere onveiligheid daar.