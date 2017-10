Muzieklijst Harry's Blues zondag 29 oktober 2017

The Bird&the Rifle is het achtste studioalbum van de Amerikaanse singer-songwriter Lori McKenna. In Amerika is ze een bekende songwriter. Ze schreef liedjes voor o.a. Tim McGraw en Little Big Town. Haar laatste album werd in Amerika uitstekend ontvangen en genomineerd voor Best Album of the Year. In Europa is ze nog niet zo bekend ook al weten de fijnproevers haar werk wel te vinden. Als songwriter hoort ze in het rijtje van Gretchen Peters en K.T. Oslin.