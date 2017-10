Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Dit weekend gaat de klok een uur terug. De een gaat daar gemakkelijker mee om, dan de ander. Maar feit is wel dat u een uurtje extra hebt voor uw favoriete bezigheden. Of dat nu thuis is of op locatie. Wilt u graag de deur uit? In dat geval hebben we een aantal tips voor u op een rij gezet.

Loods13 is een theatergemeenschap in Emmen. Een keer in het jaar organiseren ze Total Loss, een projectweek waarin jongeren tussen de 14 en 20 jaar de kans krijgen om in contact te komen met theater. De voorstelling wordt in die ene week bedacht en gemaakt. Het resultaat is dit weekend te zien in een kas in Klazienaveense kas . Op vrijdag 27 oktober (16:00 uur) de try-out en op zaterdag 27 oktober (20:00 uur) is de première.Bent u niet bang om in het donker rond te lopen? Dan kunt u zich aankomende zaterdag uitleven tijdens de Nacht van de Nacht. Dit is een jaarlijks evenement dat georganiseerd wordt door de Natuur- en Milieufederaties. In heel Nederland doen zoveel mogelijk mensen en bedrijven hun verlichting uit, zodat iedereen kan genieten van de duisternis. De Nacht van de Nacht vindt sinds 2006 iedere laatste zaterdag van oktober plaats. Bekijk de Drentse deelnemers hier Wie van griezelen houdt, moet zaterdag naar Drouwenerzand Attractiepark voor een Halloween-feest. Vanaf 17.00 uur wordt een deel van het park overgenomen door griezels. Het park adviseert een leeftijd van 12 jaar en ouder.Zin om te wandelen? Kom dan naar Zwiggelte, waar u kunt deelnemen aan een GPS-route door de boswachterij van het Hart van Drenthe. U komt tijdens deze wandeling onder andere langs een dassenburcht, het oude waterzuiveringssysteem van voormalig Kamp Westerbork en u komt op plaatsen die op het oog gewoon lijken, maar waar zeker een verhaal achter zit.Op zondag houdt Eva Schloss een lezing in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het gezin dook tijdens de oorlog onder. In mei 1944 werden ze verraden en werd het gezin gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau. Daar verloor Eva haar vader en broer. Na de oorlog trouwde de moeder van Eva in 1953 met Otto Frank, de vader van Anne Frank.Als u zondag een bezoekje brengt aan het centrum van Emmen dan komt u vast en zeker veel levende standbeelden tegen. 14 'standbeelden' staan door het hele centrum. Na het gooien van een muntje in de pet komen de beelden tot leven.