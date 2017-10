Weerstand tegen nieuwbouw centrum Eelde

Een schets van de nieuwbouw in Eelde (beeld:Vastgoud BV)

EELDE - De plannen voor de bouw van 34 appartementen in het centrum van Eelde vallen niet bij iedereen even goed.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De voorzitter van de voormalige Klankbordgroep, Oene Hokwerda, is verrast door de nieuwe plannen: "Het gebouw wordt veel hoger en breder dan eerder afgesproken." Volgens Hokwerda past het gebouw daarom niet in Eelde.



Nieuwbouw

Projectontwikkelaar Vastgoud wil de woningen bouwen in een complex op de locatie van de voormalige garage Koops en op de plek van de voormalige platenzaak Doedens, naast de Jumbo in het centrum van het dorp. Het plan maakt onderdeel uit van de centrumvernieuwing in Eelde.



De directeur van Museum De Buitenplaats, Patty Wagema, uit in de lokale krant Dorpsklanken haar zorgen over de nieuwbouw. "Het ontwerp past niet bij de historische en architectonische context van het museum en de dorpskerk." Uit tekeningen van het appartementencomplex valt op te maken dat het bijna net zo hoog wordt als de kerk.



Op 1 november wordt in Museum De Buitenplaats een informatieavond gehouden over de nieuwbouwplannen. De avond begint om 18.00 uur.