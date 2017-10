Busliefhebber: Ik word nog verdrietig als ik aan de brand van '79 denk

EMMEN - Op deze dag, vrijdag 27 oktober 2017, is het bijna veertig jaar geleden dat een grote brand zestien DVM-bussen verwoestte. Wat overbleef was gesmolten staal, karkassen van autobussen en heel veel as.

Ik had de tranen in mijn ogen staan Henk Hendriks

Henk Hendriks uit Emlicheim is busliefhebber en heeft de gebeurtenissen van die dag grotendeels van dichtbij meegemaakt.“Ik was een ventje van vijftien jaar en ik ging al jaar en dag met de bussen van de Drentse Vervoer Maatschappij. Ik kende zo’n beetje alle nukken van die wagens in Emmen. We hadden wel een auto, maar die werd nauwelijks gebruikt. Mijn oma ging ook vaak met de bus.”Uitgerekend de dag van de brand ging Hendriks’ grootmoeder met een bus op seniorenreis. “Mijn vader bracht haar naar het station. Maar toen hij thuiskwam vertelde hij: de bussen zijn afgebrand in Emmen. Dat had wel een impact! Ik op m’n fietsje naar Emmen om het met mijn eigen ogen te zien. Nou, ik had de tranen in mijn ogen staan.”Hendriks’ herkende de bussen nauwelijks. “Het waren skeletjes.” Hendriks word nog emotioneel als hij aan die dag in 1979 denkt. “Ik houd nog steeds van bussen. Die dag waren er nog meer mensen verdrietig.”Hendriks is door zijn grote passie bij het Nationaal Bus Museum in Hoogezand beland. Daar werd duidelijk dat er niet zoveel informatie was over de grote busbrand in Emmen. “Ik ging dus zelf op zoek naar extra details en ging op onderzoek.” Dat resulteerde in een verhaal over de grote brand in Emmen en veel historische foto's.Hoe de brand ontstond, werd snel duidelijk. “Het was een pyromaan; een 25-jarige student die in de remise had ingebroken. Hij had een hele stapel kranten in een van de bussen gegooid en dat aangestoken.” De man kon door de politie aangehouden worden. “Hij stond naar de brand te kijken”, vertelt Hendriks.