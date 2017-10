Stiefzus van Anne Frank houdt Vrijheidslezing in Westerbork

HOOGHALEN - Een bijzondere lezing komende zondag in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dan doet Auschwitz-overlevende en stiefzus van Anne Frank, Eva Schloss, haar verhaal tijdens de Vrijheidslezing.

Eva Schloss woonde met haar familie in Amsterdam aan het Merwedeplein. Het gezin dook tijdens de oorlog onder. In mei 1944 werden ze verraden en werd het gezin gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau. Daar verloor Eva haar vader en broer. Na de oorlog trouwde de moeder van Eva in 1953 met Otto Frank, de vader van Anne Frank.Martha van der Bly maakt een documentaire over Eva Schloss. We volgen haar nu een jaar op haar reis door verschillende landen waar zij haar lezingen geeft en waarin zij haar verhaal vertelt wat haar is overkomen, maar ook waarschuwt tegen nieuwe vormen van haat en onverdraagzaamheid. Ze is een van de laatste overlevenden van Auschwitz die nog fit genoeg is om zich in te zetten voor onze generatie."Eva Schloss heeft de oorlog lang verdrongen. "Ze heeft er 40 jaar lang niet over kunnen praten, had nachtmerries", vertelt Van der Bly. "De omslag kwam toen ze de Vietnamese bootvluchtelingen zag op televisie begin jaren '80. Toen dacht ze: het gebeurt nu weer, ik moet mij hier tegen uitspreken en mijn verhaal vertellen om toekomstige generaties te waarschuwen."De documentaire Eva's Misson gaat in 2018 in première.