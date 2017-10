Proef met slimme verkeerslichten

ASSEN - De regio Groningen-Assen gaat experimenteren met slimme verkeerslichten. De zogeheten 'Intelligente Verkeersregelinstallaties' moeten het verkeer sneller laten doorstromen en files tegengaan.

Het experiment is onderdeel van het programma 'Beter Benutten' waarin het Rijk, de Regio Groningen-Assen en het bedrijfsleven maatregelen nemen om de bereikbaarheid te verbeteren."De verkeerslichten moeten kunnen inspelen op verkeersstromen, vertelt gedeputeerde Henk Brink. "Bij deze proef werkt het bedrijfsleven en de overheid samen. In het verleden deed Assen dienst als Sensor City . De kennis die toen is opgedaan hoeft niet te verdwijnen en kunnen we misschien gebruiken."Zo denkt de geputeerde aan de mogelijkheid om het verkeer een beetje te 'sturen'. Brink: "Dan moet je bijvoorbeeld denken aan meer voorrang verlenen aan het openbaar vervoer op bepaalde momenten. Zo'n intelligent systeem moet in elk geval kunnen reageren als er bijvoorbeeld veel verkeer van rechts komt. Dan moet het licht daar langer op groen staan."De wens is om voor de proef-regelinstallaties in Peize, Roden en Groningen te plaatsen. "Het experiment moet zo snel mogelijk beginnen. De vereiste apparatuur is besteld. De proef duurt duurt tot 2020 en daarna wordt er geanalyseerd", aldus Brink.Ook is het de bedoeling dat hulpdiensten in de toekomst kunnen communiceren met de lichten.