Stelling: Ik blijf in Drenthe wonen tot mijn dood

UTRECHT/ASSEN - Uit onderzoek blijkt dat Noord-Drenthe het welvarendste deel van Nederland is.

Voor het onderzoek is gekeken naar meerdere factoren die het welzijn bepalen zoals baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, veiligheid en geluk.Mensen in Noord-Drenthe zijn vooral tevreden over hun woonsituatie en voelen zich gelukkiger en veiliger dan de meeste andere mensen in Nederland.Gaat dat ook op voor u, voelt u zich ook gelukkig en veilig en wilt u nooit meer verhuizen? Onze stelling luidt dan ook: Ik blijf in Drenthe wonen tot mijn dood.