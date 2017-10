Groeten uit Grolloo: supporter van Oranje is evenementenpubliek

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over de Oranjevrouwen, de supporters en Vivianne Miedema.

Het vrouwenvoetbal stelt in Nederland niet veel voor. Bij competitiewedstrijden komt niemand kijken, maar als Oranje speelt zit het stadion vol, laat Derksen weten en dat vindt hij evenementenpubliek. En over Vivianne Miedema heeft Derksen ook een mening, ze moet ook eens blij zijn als een ander scoort.



