Aftrap Olympisch schaatsseizoen: "In december moet het gebeuren"

Linda de Vries en Marije Joling (foto: RTV Drenthe/Joost Born)

SCHAATSEN - Het OKT, oftewel het Olympisch Kwalificatie Toernooi. Een term die we de komende maanden veel zullen gaan horen in de schaatswereld. Tussen Kerst en Oud en Nieuw kunnen de schaatsers zich in Thialf plaatsen voor de Olympische winterspelen die in februari in Zuid-Korea worden verreden.

Geschreven door Karin Mulder

"In december moet het gebeuren, de top drie gaat naar de Spelen en daar wil ik heel graag bij zijn", aldus Marije Joling uit Assen. Vorig seizoen werd ze nog Nederlands kampioene allround. "Maar je moet het ook niet groter maken dan dat het is, anders valt het heel erg tegen als het niet lukt", zegt Joling die op haar dertigste haar Olympische debuut hoopt te maken. Ze gaat dit weekend voor de 1.500 meter de 3.000 meter, de 5.000 meter.



Linda de Vries uit Smilde aast op dezelfde plaatsen. "De Spelen halen is hier in Nederland al heel erg moeilijk, maar ik wil het natuurlijk heel graag. Het draait natuurlijk allemaal om december dit seizoen en over de rest heb ik eigenlijk nog niet nagedacht", zegt De Vries.



Beide vrouwen hebben het naar hun zin in hun ploeg en zijn goed de zomer door gekomen. "Het gaat nu ook al heel goed, beter dan de laatste jaren. Maar vorig jaar ging het in de trainingen ook goed, maar ik hoop vooral dat het in de wedstrijden beter gaat", zegt De Vries die in het verleden pas later in het seizoen op stoom kwam. Joling reed al 4.04 op de 3.000 meter in Inzell. "Een goede tijd zo vroeg in het seizoen waarmee ik verder kan", verklaart Joling.



Mentale training

Mentaal krijgen beide vrouwen ook hulp. Zo bezoekt Joling een sportpsycholoog. "Ik mag niet afgeleid worden rond de wedstrijden. Als ik een negatieve gedachte heb of een onzekerheid, dan moet dat eruit. Daar wil ik aan werken. Ook De Vries praat met een onafhankelijk iemand. "Ik heb er wel veel van geleerd. Maar een uur voor de wedstrijd moet je het toch zelf doen en ik moet ik er toch zelf de controle over hebben. Dus ik heb er toch wat minder mee. Ik mis het nu ook niet", verklaart De Vries.



NK Afstanden

De eerste stap vanavond is dat de vrouwen zich tijdens de NK Afstanden in Thiaf moeten plaatsen voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden van het seizoen. "Ik wil top vijf rijden, dan kan ik m'n vorm uitbreiden naar december. En op het OKT wil ik knallen", zegt Joling. De Vries gaat voor wereldbekertickets op zowel de 1.500 meter en 3.000 meter.